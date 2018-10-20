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Седокова покорила фанатов классическим образом с роскошными волосами

Анна Седокова покорила фанатов классическим образом с роскошными завитыми волосами. Соответствующее фото певица выставила на странице в Instagram.

Седокова покорила фанатов классическим образом с роскошными волосами

Седокова любит экспериментировать со стилем и с наступлением холодов обновила свой осенний гардероб. Находясь в зеркальном лифте, отлично подходящем для селфи, исполнительница не смогла устоять от того, чтобы запечатлеть на смартфон свой классический наряд. Надела многодетная мать тёмно-синий пиджак и брюки с завышенной талией.

Пышные длинные волосы она перекинула на плечи, предварительно уложив их естественными кудрями. Поклонников знаменитости покорил её гламурный образ и безупречная причёска.

В комментариях Седокову стали расспрашивать, как она ухаживает за волосами, отрастив их такими длинными и объёмными. Кроме того, немало времени и усилий певица уделяет фигуре. Регулярные занятия спортом дали звезде рельефный пресс и подкаченные ноги.

"Когда наступает новый день, прошедший уже не так важен", - подписала пост Седокова.

Публикация успела набрать около 23 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:15

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