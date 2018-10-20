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Компания GAC рассказала концепцию автомобиля будущего

Компания GAC рассказала о концепции автомобиля будущего, который в настоящее время находится в разработке. Специалисты отметили, что уже через несколько лет рынок на две трети займут представители сегментов SUV/MPV.

Компания GAC рассказала концепцию автомобиля будущего

Гу Хуйнан, являющийся главой GAC, рассказал, что большая часть городских автомобилей получит расширенный функционал. Кроме того, в мегаполисах востребованными будут, так называемые, беспилотные средства передвижения, которые уже сейчас готовятся к премьерам. В то же время, создание летающего автомобиля не представляется возможным и не имеет необходимости, так как для обеспечения четкой инфраструктуры полетов потребуется делать специальные сети.

Разработчики отдела GAC New Energy отметили, что новые машины будут ориентированы на общее использование. Также в скором времени с рынка могут полностью исчезнуть хэтчбеки и седаны.



 
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Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:00

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