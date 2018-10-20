Родственники экс-супруга Маши Распутиной делят наследство





Гражданская супруга Владимира Ермакова, Светлана Истратова - единственная из его близких, кто не претендует на имущество. Женщина прожила с продюсером около 11 лет, но так и не вошла в список его наследников. Сейчас Светлана Истратова снимает однокомнатную квартиру в Орле, куда переехала после кончины экс-супруга Маши Распутиной. Женщина до сих пор приходит в себя после смерти гражданского мужа, она осталась практически без средств к существованию и на данный момент работает уборщицей.Владимир Ермаков и Светлана Истратова собирались узаконить свои отношения, но так и не успели этого сделать. Теперь она не может претендовать на долю его наследства и вынуждена жить в нищете. В съемном жилище у нее нет ни холодильника, ни стиральной машины. На данный момент в квартире Владимира Ермакова всем заправляет его сын от первого брака.