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Любовь Толкалина показала "себя в 82 года"

Любовь Толкалина показала подписчикам в Instagram фото с любимой бабушкой, на которую мечтает походить в 82 года. Имя актрисе также дали в честь родственницы.

Любовь Толкалина показала "себя в 82 года"

Во время очередной поездки в город Миасс Челябинской области артистка сделала селфи с человеком, которого зовёт своим ангелом-хранителем. Толкалину назвали Любовью именно в честь бабушки, с которой у внучки сложились нежные отношения. Родственница привила актрисе большую любовь к Уралу, где та всегда гастролирует с удовольствием. Толкалина выступает даже в маленьких городках и заурядных домах культуры, лишь бы порадовать уральскую публику своей игрой.

"Моя золотая приехала!" - именно так всегда приветствует внучку бабушка Люба.

Толкалина признаётся: с родственницей она всегда ощущает себя снова ребёнком и надеется, что в старости будет походить на неё. Поклонники артистки пожелали её бабушке здоровья, отметив, что в свои 82 она действительно прекрасно выглядит. Другие читатели блогерши признались, что именно на таких тёплых отношениях держится мир.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:04

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