Любовь Толкалина показала "себя в 82 года"

"Моя золотая приехала!" - именно так всегда приветствует внучку бабушка Люба.

Во время очередной поездки в город Миасс Челябинской области артистка сделала селфи с человеком, которого зовёт своим ангелом-хранителем. Толкалину назвали Любовью именно в честь бабушки, с которой у внучки сложились нежные отношения. Родственница привила актрисе большую любовь к Уралу, где та всегда гастролирует с удовольствием. Толкалина выступает даже в маленьких городках и заурядных домах культуры, лишь бы порадовать уральскую публику своей игрой.Толкалина признаётся: с родственницей она всегда ощущает себя снова ребёнком и надеется, что в старости будет походить на неё. Поклонники артистки пожелали её бабушке здоровья, отметив, что в свои 82 она действительно прекрасно выглядит. Другие читатели блогерши признались, что именно на таких тёплых отношениях держится мир.