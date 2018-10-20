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Imec разработал эталонный антенный модуль для 60-ГГц точек доступа

Компания Imec разработала эталонный модуль систем связи в диапазоне 60 гигагерц. По словам специалистов, данный стандарт применяется для передачи информации на небольшие расстояния, ввиду чего требует совершенствования.

Imec разработал эталонный антенный модуль для 60-ГГц точек доступа

Новый стандарт 802.11ay, также работающий в диапазоне 60 гигагерц, позволит осуществлять связь на расстоянии до 250 метров. Его планируют задействовать и в сотовых сетях, так как он отлично подходит для организации подсетей для локального обмена информацией.

Разработка Pharrowtech, положенная в основу эталонного модуля, была продемонстрирована в рамках выставки Infra Project Summit. Он состоит из активной решетки на 256 элементов, обеспечивающей активную передачу данных. Специалисты Imec отметили, что в будущем технология позволит упростить процесс обмена информацией и существенно снизит стоимость передатчиков.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:30

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