В США лунный метеорит ушел с молотка за 612,5 тысяч долларов





Чтобы попасть на Землю, лунный метеорит преодолел более чем 6 миллионов километров. Обнаружили его в прошлом году в отдаленном районе Мавритании на северо-западе Африки, вес этой находки более 5 килограмм. Состоит небесное тело из 6 фрагментов, формирующих метеорит, который в далёком прошлом откололся от поверхности Луны, после чего пробыл в космосе несколько лет и попал на Землю. Специалисты предполагают, что откололся он из-за столкновения с другим небесным телом. Метеорит получил интригующее название "Лунный пазл".Благодаря своим размерам и уникальности этот космический осколок считается одним из самых значительных лунных метеоритов, которые были найдены на поверхности нашей планеты. Кто приобрел "Лунный пазл", осталось неизвестно.