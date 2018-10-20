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В США лунный метеорит ушел с молотка за 612,5 тысяч долларов

В 2017 году в Африке был обнаружен лунный метеорит, который недавно продали на аукционе в США. Данный лот ушел с молотка за 612,5 тысяч долларов.

В США лунный метеорит ушел с молотка за 612,5 тысяч долларов

Чтобы попасть на Землю, лунный метеорит преодолел более чем 6 миллионов километров. Обнаружили его в прошлом году в отдаленном районе Мавритании на северо-западе Африки, вес этой находки более 5 килограмм. Состоит небесное тело из 6 фрагментов, формирующих метеорит, который в далёком прошлом откололся от поверхности Луны, после чего пробыл в космосе несколько лет и попал на Землю. Специалисты предполагают, что откололся он из-за столкновения с другим небесным телом. Метеорит получил интригующее название "Лунный пазл".

Благодаря своим размерам и уникальности этот космический осколок считается одним из самых значительных лунных метеоритов, которые были найдены на поверхности нашей планеты. Кто приобрел "Лунный пазл", осталось неизвестно.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52

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