В США лунный метеорит ушел с молотка за 612,5 тысяч долларов
В 2017 году в Африке был обнаружен лунный метеорит, который недавно продали на аукционе в США. Данный лот ушел с молотка за 612,5 тысяч долларов.
Чтобы попасть на Землю, лунный метеорит преодолел более чем 6 миллионов километров. Обнаружили его в прошлом году в отдаленном районе Мавритании на северо-западе Африки, вес этой находки более 5 килограмм. Состоит небесное тело из 6 фрагментов, формирующих метеорит, который в далёком прошлом откололся от поверхности Луны, после чего пробыл в космосе несколько лет и попал на Землю. Специалисты предполагают, что откололся он из-за столкновения с другим небесным телом. Метеорит получил интригующее название "Лунный пазл".
Благодаря своим размерам и уникальности этот космический осколок считается одним из самых значительных лунных метеоритов, которые были найдены на поверхности нашей планеты. Кто приобрел "Лунный пазл", осталось неизвестно.
Чтобы попасть на Землю, лунный метеорит преодолел более чем 6 миллионов километров. Обнаружили его в прошлом году в отдаленном районе Мавритании на северо-западе Африки, вес этой находки более 5 килограмм. Состоит небесное тело из 6 фрагментов, формирующих метеорит, который в далёком прошлом откололся от поверхности Луны, после чего пробыл в космосе несколько лет и попал на Землю. Специалисты предполагают, что откололся он из-за столкновения с другим небесным телом. Метеорит получил интригующее название "Лунный пазл".
Благодаря своим размерам и уникальности этот космический осколок считается одним из самых значительных лунных метеоритов, которые были найдены на поверхности нашей планеты. Кто приобрел "Лунный пазл", осталось неизвестно.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52