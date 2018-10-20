Двойняшки Дианы Арбениной не общаются с отцом





Более 20 лет знаменитость вместе с коллективом «Ночные снайперы» посвятила сцене. Однако в 2009 году у певицы появилось желание испытать радость материнства. Диана Арбенина тайно выносила двойняшек - Марту и Артема, которые в 2010 году появились на свет. Артистка рассказала, что дети пока не общаются со своим отцом, так как, по ее мнению, еще не пришло время. Многие подозревали, что знаменитость забеременела с помощью ЭКО. Но она отрицает данную информацию. Диана Арбенина считает, что афишировать свою беременность - отвратительно и мерзко. По ее мнению, для будущей матери главное выносить и родить ребенка.Певица вспомнила, что во время работы над композицией «Нецке» у нее открылось кровотечение, однако все обошлось, так как она вовремя обратилась за помощью к врачу. Диана Арбенина сообщила, что в будущем она планирует усыновить ребенка. Звезда вместе с восьмилетними детьми даже посещала дом малютки.