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Двойняшки Дианы Арбениной не общаются с отцом

Солистка коллектива «Ночные снайперы» Диана Арбенина стала гостьей программы «А поговорить?». В студии певица рассказывала о своей личной жизни, а также о том, что ее 8-летние двойняшки не общаются с отцом.

Двойняшки Дианы Арбениной не общаются с отцом

Более 20 лет знаменитость вместе с коллективом «Ночные снайперы» посвятила сцене. Однако в 2009 году у певицы появилось желание испытать радость материнства. Диана Арбенина тайно выносила двойняшек - Марту и Артема, которые в 2010 году появились на свет. Артистка рассказала, что дети пока не общаются со своим отцом, так как, по ее мнению, еще не пришло время. Многие подозревали, что знаменитость забеременела с помощью ЭКО. Но она отрицает данную информацию. Диана Арбенина считает, что афишировать свою беременность - отвратительно и мерзко. По ее мнению, для будущей матери главное выносить и родить ребенка.

Двойняшки Дианы Арбениной не общаются с отцом

Певица вспомнила, что во время работы над композицией «Нецке» у нее открылось кровотечение, однако все обошлось, так как она вовремя обратилась за помощью к врачу. Диана Арбенина сообщила, что в будущем она планирует усыновить ребенка. Звезда вместе с восьмилетними детьми даже посещала дом малютки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:47

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