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Токсикоз мешает беременной Меган Маркл высыпаться по утрам

Беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл поднимается каждое утро в 4:30 из-за токсикоза. Также супруга принца Гарри жалуется на изменившийся режим дня и частую перемену часовых поясов при перелётах.

Токсикоз мешает беременной Меган Маркл высыпаться по утрам

Принц Гарри с супругой находятся в Австралии, где принимают участие в различных мероприятиях и изучают местную культуру. 16 дней королевская чета останется на острове, а затем отправится в мировое турне. Австралийская организация OneWave занимается досугом, приглашая супругов на соляную терапию, необычную процедуру "Флуро" или на сёрфинг.

С помощью йоги гости стараются избавиться от негативных "вибраций" и улучшить своё психологическое и физическое состояние. В 8:30 утра герцог и герцогиня Сассекские приехали на пляж, где их нарядили в цветочные гирлянды. Вместе с гуру Маркл с мужем занялись йогой и побеседовали о состоянии своего здоровья. Бывшая актриса откровенно заговорила о своём раннем токсикозе.

Так, беременной приходится каждую ночь просыпаться в 4:30, да и режим дня в целом претерпел сильные изменения. Смена часовых поясов из-за вынужденных деловых поездок также сказывается на самочувствии не лучшим образом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:39

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