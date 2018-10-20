Pixel 3 XL от Google получит массу устаревших дизайнерских решений





Представители Google в пресс-релизе рассказали, что Pixel 3 XL будет не только смартфоном с одной из лучших камер, но и прибором для прослушивания музыки. В нем планируют применить динамики, рассчитанные на воспроизведение в широком частотном диапазоне. Фронтальная камера на Pixel 3 XL получил разрешение в 18 мегапикселей.Также эксперты нашли баги и в программном обеспечении. Из-за него музыка на смартфоне воспроизводится не синхронно. Представители компании отметили, что данный недочет можно считать важной особенностью, так как она придает сигналу объем.