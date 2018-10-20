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В Германии отзывают несколько партий мягкого сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС
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В Германии отзывают несколько партий мягкого сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС

Подразделение немецкой компании Schwabach отзывает из магазинов несколько партий мягкого бельгийского сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС. Экспертиза подтвердила опасность продукта из сырого молока уже после поступления товара в продажи.

В Германии отзывают несколько партий мягкого сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС

Представители компании не только приступили к масштабному отзыву нескольких партий мягкого сыра, но также убедительно просят всех уже купивших этот продукт не употреблять его в пищу. Рекомендуется избавиться от молочного изделия или возвратить его в магазин, где была совершена покупка. Оказалось, что в составе сырого молока, на основе которого изготавливается бельгийский мягкий сыр, выявлены агрессивные возбудители ЕНЕС — инфекции, для которой характерны такие симптомы, как водянистая или кровянистая диарея, сопровождающаяся абдоминальной болью, сильным жаром и лихорадкой. В отдельных случаях возбудители ЕНЕС могут привести к хронической почечной недостаточности.

В Германии отзывают несколько партий мягкого сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС

Отмечается, что заражённая партия была поставлена в продажу ещё 19 сентября нынешнего года сразу в нескольких регионах. Эксперты рекомендуют в случае проявления оного или нескольких подозрительных симптомов после употребления в пищу данного продукта сразу же обратиться за медицинской помощью, поставив врача в известность о возможности инфицирования ЕНЕС.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:31

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