В Германии отзывают несколько партий мягкого сыра из-за наличия в нём возбудителей ЕНЕС





Представители компании не только приступили к масштабному отзыву нескольких партий мягкого сыра, но также убедительно просят всех уже купивших этот продукт не употреблять его в пищу. Рекомендуется избавиться от молочного изделия или возвратить его в магазин, где была совершена покупка. Оказалось, что в составе сырого молока, на основе которого изготавливается бельгийский мягкий сыр, выявлены агрессивные возбудители ЕНЕС — инфекции, для которой характерны такие симптомы, как водянистая или кровянистая диарея, сопровождающаяся абдоминальной болью, сильным жаром и лихорадкой. В отдельных случаях возбудители ЕНЕС могут привести к хронической почечной недостаточности.Отмечается, что заражённая партия была поставлена в продажу ещё 19 сентября нынешнего года сразу в нескольких регионах. Эксперты рекомендуют в случае проявления оного или нескольких подозрительных симптомов после употребления в пищу данного продукта сразу же обратиться за медицинской помощью, поставив врача в известность о возможности инфицирования ЕНЕС.