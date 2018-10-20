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Компания Nissan заменит седан Teana версией Altima новой генерации

Бренд Nissan окончательно решил из модельного ряда исключить седан версии Teana. Теперь новую генерацию будут продавать под названием Altima.

Компания Nissan заменит седан Teana версией Altima новой генерации

Новинка уже появилась в Соединённых Штатах. "Четырёхдверку" накануне анонсировали в КНР. Дизайн авто существенно изменился в сравнении с предшественником. Версия Altima 2019 получила массивную решётку радиатора и переработанную оптику. В салоне седана была установлена другая передняя панель, оснащенная 8-дюймовым сенсорным "парящим" экраном мультимедийной системы. Также машина оснащается рулевым колесом с планкой, модернизированным блоком управления климатом, усовершенствованной центральной консолью. Габариты новой версии Nissan Altima составляют: в длину - 4 901 мм, в ширину - 1 850 мм, в высоту - 1 447 мм. Размер колесной базы равен 2 825 мм.

Для рынка КНР линейка силовых агрегатов включает двухлитровый "атмосферник" на 159 л.с., ультрасовременный двухлитровый турбомотор, отличающийся изменяемой степенью сжатия на 252 л.с. В качестве трансмиссии предложен вариатор CVT. В авто применяется передний привод. Кроме стандартного оборудования в арсенале новой версии значится расширенный набор современных систем активной безопасности. Сюда вошёл интеллектуальный круиз-контроль, комплекс полуавтономного управления типа ProPilot Assist, позволяющий передвигаться в рамках плотного городского потока без участия водителя. Nissan Altima начнут продавать до конца этого года. Пока нет информации о расценках. В КНР актуальное поколение Nissan Teana стоит 175 800 юаней.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:46

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