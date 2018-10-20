Компания Nissan заменит седан Teana версией Altima новой генерации





Новинка уже появилась в Соединённых Штатах. "Четырёхдверку" накануне анонсировали в КНР. Дизайн авто существенно изменился в сравнении с предшественником. Версия Altima 2019 получила массивную решётку радиатора и переработанную оптику. В салоне седана была установлена другая передняя панель, оснащенная 8-дюймовым сенсорным "парящим" экраном мультимедийной системы. Также машина оснащается рулевым колесом с планкой, модернизированным блоком управления климатом, усовершенствованной центральной консолью. Габариты новой версии Nissan Altima составляют: в длину - 4 901 мм, в ширину - 1 850 мм, в высоту - 1 447 мм. Размер колесной базы равен 2 825 мм.Для рынка КНР линейка силовых агрегатов включает двухлитровый "атмосферник" на 159 л.с., ультрасовременный двухлитровый турбомотор, отличающийся изменяемой степенью сжатия на 252 л.с. В качестве трансмиссии предложен вариатор CVT. В авто применяется передний привод. Кроме стандартного оборудования в арсенале новой версии значится расширенный набор современных систем активной безопасности. Сюда вошёл интеллектуальный круиз-контроль, комплекс полуавтономного управления типа ProPilot Assist, позволяющий передвигаться в рамках плотного городского потока без участия водителя. Nissan Altima начнут продавать до конца этого года. Пока нет информации о расценках. В КНР актуальное поколение Nissan Teana стоит 175 800 юаней.