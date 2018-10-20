Александр Ревва трогательно поздравил супругу с днём рождения в Instagram





Александр Ревва активно пользуется социальными сетями и старается держать своих фанатов в курсе всего, что происходит в его жизни. Несколько часов назад в Instagram знаменитости появилось фото его супруги. В комментарии к нему юморист написал, что он сильно любит жену, а также назвал ее своим ангелом, жизнью и душей. В конце поста он написал: "Моя Анжелика!!! С Днём рождения!!!"Преданные поклонники звездной пары на перебой начали поздравлять супругу Александра Реввы с праздником и написали ей множество комплиментов и пожеланий. Всего за несколько десятков минут поздравительный пост знаменитого юмориста успел собрать более 58 тысяч отметок "Мне нравится".