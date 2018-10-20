Исследование: Туристы любят путешествия больше секса





Как передаёт Travel and Leisure, американский туроператор заинтересовался, чем любители путешествий готовы пожертвовать, чтобы полгода бесплатно наслаждаться поездками по миру. В опросе приняли участие жители США 18-36 лет. Как выяснилось, целых 80 процентов туристов отдадут пароль личного аккаунта Netflix или другого сайта с доступом к сериалам.77 процентов шесть месяцев готовы прожить без кофе, а 60 процентов - без углеводов. 57% американцев на полгода откажутся от секса ради бесплатных поездок, а 41 процент - от смартфона.Лишь 7 процентов респондентов готовы прекратить пить спиртное. Каждый сотый опрошенный бросит любую из перечисленных вещей, так как ставит отпуск на первое место.