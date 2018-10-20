Исследование: Туристы любят путешествия больше секса
Исследование туристического оператора показало, что 57% опрошенных любят путешествия больше секса. Также за бесплатную поездку клиенты готовы отказаться от сериалов, кофеина и сладкого.
Как передаёт Travel and Leisure, американский туроператор заинтересовался, чем любители путешествий готовы пожертвовать, чтобы полгода бесплатно наслаждаться поездками по миру. В опросе приняли участие жители США 18-36 лет. Как выяснилось, целых 80 процентов туристов отдадут пароль личного аккаунта Netflix или другого сайта с доступом к сериалам.
77 процентов шесть месяцев готовы прожить без кофе, а 60 процентов - без углеводов. 57% американцев на полгода откажутся от секса ради бесплатных поездок, а 41 процент - от смартфона.
Лишь 7 процентов респондентов готовы прекратить пить спиртное. Каждый сотый опрошенный бросит любую из перечисленных вещей, так как ставит отпуск на первое место.
Как передаёт Travel and Leisure, американский туроператор заинтересовался, чем любители путешествий готовы пожертвовать, чтобы полгода бесплатно наслаждаться поездками по миру. В опросе приняли участие жители США 18-36 лет. Как выяснилось, целых 80 процентов туристов отдадут пароль личного аккаунта Netflix или другого сайта с доступом к сериалам.
77 процентов шесть месяцев готовы прожить без кофе, а 60 процентов - без углеводов. 57% американцев на полгода откажутся от секса ради бесплатных поездок, а 41 процент - от смартфона.
Лишь 7 процентов респондентов готовы прекратить пить спиртное. Каждый сотый опрошенный бросит любую из перечисленных вещей, так как ставит отпуск на первое место.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:45