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Исследование: Туристы любят путешествия больше секса

Исследование туристического оператора показало, что 57% опрошенных любят путешествия больше секса. Также за бесплатную поездку клиенты готовы отказаться от сериалов, кофеина и сладкого.

Исследование: Туристы любят путешествия больше секса

Как передаёт Travel and Leisure, американский туроператор заинтересовался, чем любители путешествий готовы пожертвовать, чтобы полгода бесплатно наслаждаться поездками по миру. В опросе приняли участие жители США 18-36 лет. Как выяснилось, целых 80 процентов туристов отдадут пароль личного аккаунта Netflix или другого сайта с доступом к сериалам.

77 процентов шесть месяцев готовы прожить без кофе, а 60 процентов - без углеводов. 57% американцев на полгода откажутся от секса ради бесплатных поездок, а 41 процент - от смартфона.

Лишь 7 процентов респондентов готовы прекратить пить спиртное. Каждый сотый опрошенный бросит любую из перечисленных вещей, так как ставит отпуск на первое место.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:45

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