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Похищенный в Танзании миллиардер вернулся домой

Единственный в Танзании миллиардер, которого похитили на минувшей неделе, вернулся домой. Об этом в субботу, 20 октября, сообщает Reuters.

Похищенный в Танзании миллиардер вернулся домой

Имеется информация, что бизнесмена силой усадили в автомобиль в Дар-эс-Самале и увезли в неизвестном направлении. Домой он вернулся в целости и сохранности. Похитители в масках высадили миллиардера из автомобиля в поле. Другие подробности освобождения предпринимателя не сообщаются. О мотивах злоумышленников сведения также отсутствуют.

По информации журнала Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Он получил известность благодаря тому, что унаследованная от родителей фирма по оптовой торговле превратилась в действующий конгломерат, получивший название MeTL Group. Предприятие занимается мукомольным делом, текстильным производством, выпускает безалкогольные напитки.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:19

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