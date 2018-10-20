Похищенный в Танзании миллиардер вернулся домой





Имеется информация, что бизнесмена силой усадили в автомобиль в Дар-эс-Самале и увезли в неизвестном направлении. Домой он вернулся в целости и сохранности. Похитители в масках высадили миллиардера из автомобиля в поле. Другие подробности освобождения предпринимателя не сообщаются. О мотивах злоумышленников сведения также отсутствуют.По информации журнала Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Он получил известность благодаря тому, что унаследованная от родителей фирма по оптовой торговле превратилась в действующий конгломерат, получивший название MeTL Group. Предприятие занимается мукомольным делом, текстильным производством, выпускает безалкогольные напитки.