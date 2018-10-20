Самый атмосферный вечер года: Бал-маскарад AfterHalloween 2018 пройдет 3 ноября





Площадкой для фееричного шоу станет пятизвездочный отель St. Regis Москва Никольская, гости которого смогут полюбоваться панорамным видом на Кремль. В постановке Midsummer Night’s Dream планируют задействовать более 150 актеров, 50 музыкантов и множество обслуживающего персонала. Главной целью их работы будет создание единой атмосферы, которая сохранится до самого конца праздничного вечера. Главной темой года на AfterHalloween будет поиск истины. Герои постановки отправятся в прошлое и будущее для того, чтобы найти ответы на все самые важные вопросы бытия. Большой интригой станет путешествие на затонувшем в 1912 году "Титанике".На мероприятии также выступят известные музыканты, среди которых Birds Of Mind, Damian Romero, и многие другие Alvaro Suarez. Каждый участник постановки не будет выходить из роли даже на минуту для создания общей атмосферы.