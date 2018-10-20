Самый атмосферный вечер года: Бал-маскарад AfterHalloween 2018 пройдет 3 ноября
В Москве 3 ноября пройдет масштабное мероприятие AfterHalloween, посвященное Хэллоуину. Организаторы из студии Midsummer Night’s Dream отметили, что театральная часть программы будет состоять из 10 разных перфомансов с разными сюжетом и антуражем.
Площадкой для фееричного шоу станет пятизвездочный отель St. Regis Москва Никольская, гости которого смогут полюбоваться панорамным видом на Кремль. В постановке Midsummer Night’s Dream планируют задействовать более 150 актеров, 50 музыкантов и множество обслуживающего персонала. Главной целью их работы будет создание единой атмосферы, которая сохранится до самого конца праздничного вечера. Главной темой года на AfterHalloween будет поиск истины. Герои постановки отправятся в прошлое и будущее для того, чтобы найти ответы на все самые важные вопросы бытия. Большой интригой станет путешествие на затонувшем в 1912 году "Титанике".
На мероприятии также выступят известные музыканты, среди которых Birds Of Mind, Damian Romero, и многие другие Alvaro Suarez. Каждый участник постановки не будет выходить из роли даже на минуту для создания общей атмосферы.
Площадкой для фееричного шоу станет пятизвездочный отель St. Regis Москва Никольская, гости которого смогут полюбоваться панорамным видом на Кремль. В постановке Midsummer Night’s Dream планируют задействовать более 150 актеров, 50 музыкантов и множество обслуживающего персонала. Главной целью их работы будет создание единой атмосферы, которая сохранится до самого конца праздничного вечера. Главной темой года на AfterHalloween будет поиск истины. Герои постановки отправятся в прошлое и будущее для того, чтобы найти ответы на все самые важные вопросы бытия. Большой интригой станет путешествие на затонувшем в 1912 году "Титанике".
На мероприятии также выступят известные музыканты, среди которых Birds Of Mind, Damian Romero, и многие другие Alvaro Suarez. Каждый участник постановки не будет выходить из роли даже на минуту для создания общей атмосферы.
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:07