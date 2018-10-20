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Samsung может выпустить игровой смартфон

Корейская компания Samsung в скором времени намерена выпустить собственный игровой смартфон. Такой информацией поделились инсайдеры.

Samsung может выпустить игровой смартфон

Уже несколько топовых производителей давно выпускают геймерские смартфоны. Речь идет о Xiaomi Black Shark, Asus ROG Phone и двух поколениях Razer Phone. Новый продукт от компании Samsung может составить им весьма достойную конкуренцию.

Если верить предварительной информации, смартфон будет относиться к серии Galaxy A. В качестве аппаратной базы должна выступить однокристальная система под названием Snapdragon 845, взаимодействующая с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Компания планирует установить на игровой девайс платформу Android 8.1 Oreo.

Что касается непосредственно дизайна, то девайс может повторить внешний вид представленных недавно моделей Galaxy A7 и Galaxy A9. Речь идет о стеклянном корпусе с алюминиевой рамкой и плоским экраном Infinity Display.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:15

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