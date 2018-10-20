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Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает
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Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает

Эксперты считают разговоры о равенстве полов «пылью в глаза», так как число женщин-руководителей в США стремительно падает. Согласно статистике, за последние пару лет сразу несколько крупных компаний произвели замену слабой половины человечества среди начальства на мужчин.

Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает

В США 2018 год проходит под рекламными лозунгами о женщинах в политике, о важности продвижения их по карьерной лестнице и предоставления возможности пробиваться на вышестоящие должности. Несмотря на разговоры о равенстве, эксперты убеждены, что в будущем тенденция стремительного сокращения женщин-руководителей на территории американского государства продолжит расти. В основном это связывают с укоренившимися в обществе стереотипами о том, что главой и добытчиком является исключительно мужчина, а женщина всегда должна быть за ним, повиноваться и заботиться об уюте в жилище. И хотя в течение минувших десяти лет представительницам прекрасной половины человечества удалось доказать, что женщины имеют право на своё мнение, умеют руководить подчинёнными и решать глобальные вопросы доверенной ей компании, последние пару лет слабый пол снова вытесняется из состава руководителей.

Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает

На фоне громких акций и пропаганды равенства полов одна за другой свои посты постепенно покинули глава PepsiCo Индра Ной, Дениз Мориссон из Campbell Soup, Марго Георгиадис из Mattel и Шерилин Маккой из Avon. Кроме того, эксперты заметили, что нередко в крупных корпорациях женщинам позволяют подниматься по карьерной лестнице, но не выше руководителя среднего звена.

Известны также множество случаев, когда представительниц слабого пола намеренно приглашали на пост руководителя, предварительно зная, что компания в ближайшее время потерпит неминуемый крах. Так, например, случилось с Мэри Барра, которую в феврале 2014 года назначили главой General Motors, всего за несколько дней до публичного признания компании в том, что неисправности в выключателе зажигания в выпускаемых авто привели к смерти 124 человек.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 10:49

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