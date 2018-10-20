Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает





В США 2018 год проходит под рекламными лозунгами о женщинах в политике, о важности продвижения их по карьерной лестнице и предоставления возможности пробиваться на вышестоящие должности. Несмотря на разговоры о равенстве, эксперты убеждены, что в будущем тенденция стремительного сокращения женщин-руководителей на территории американского государства продолжит расти. В основном это связывают с укоренившимися в обществе стереотипами о том, что главой и добытчиком является исключительно мужчина, а женщина всегда должна быть за ним, повиноваться и заботиться об уюте в жилище. И хотя в течение минувших десяти лет представительницам прекрасной половины человечества удалось доказать, что женщины имеют право на своё мнение, умеют руководить подчинёнными и решать глобальные вопросы доверенной ей компании, последние пару лет слабый пол снова вытесняется из состава руководителей.На фоне громких акций и пропаганды равенства полов одна за другой свои посты постепенно покинули глава PepsiCo Индра Ной, Дениз Мориссон из Campbell Soup, Марго Георгиадис из Mattel и Шерилин Маккой из Avon. Кроме того, эксперты заметили, что нередко в крупных корпорациях женщинам позволяют подниматься по карьерной лестнице, но не выше руководителя среднего звена.Известны также множество случаев, когда представительниц слабого пола намеренно приглашали на пост руководителя, предварительно зная, что компания в ближайшее время потерпит неминуемый крах. Так, например, случилось с Мэри Барра, которую в феврале 2014 года назначили главой General Motors, всего за несколько дней до публичного признания компании в том, что неисправности в выключателе зажигания в выпускаемых авто привели к смерти 124 человек.