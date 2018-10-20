Новый Renault Sandero Stepway поступил в продажу в России





Новый Sandero Stepway обзавелся черной фальш-решеткой радиатора с хромированными накладками. Бампер является очень узнаваемым, в фирменном стиле выполнены накладки на противотуманные фары и светодиодные ходовые огни.Все модификации автомобиля получили новое рулевое колесо, выполненное из высококачественных материалов. Производитель также поработал над эргономикой. Впервые для автомобилистов станет доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay. Это дает клиентам возможность пользоваться навигационными картами, музыкальными проигрыватели, принимать и совершать звонки.Sandero Stepway отличается внедорожным дизайном с пластиковой защитой кузова, величина дорожного просвета достигает 195 мм. В перечне оснащения значатся климат-контроль, обогрев лобового стекла, передних сидений, боковых зеркал, задние парктроники.