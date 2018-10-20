Николай Басков попросил Елену Степаненко позвонить ему после раздела имущества

Несколько дней назад Николай Басков отмечал свой день рождения, а накануне в социальной сети Instagram появилось видео шоу «Привет, Андрей!» посвященное данному событию. Поздравить знаменитого исполнителя пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Елена Степаненко. На передаче с Андреем Малаховым были продемонстрированы вырезки с различных выступлений именинника. Гости весело провели время, а также вручили множество подарков певцу. На одном из кадров Николай Басков в шуточной форме сказал Елене Степаненко, чтобы она позвонила ему после раздела имущества с Евгением Петросяном.Пользователи Сети по достоинству оценили чувство юмора исполнителя и написали ему множество поздравлений. Меньше чем за сутки публикацию Николая Баскова успели просмотреть более 443 тысячи подписчиков.