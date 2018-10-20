Хакеры атаковали экономных владельцев iPhone
Хакеры атаковали владельцев iPhone, желающих сэкономить. При помощи фишинга злоумышленники научились проникать в хранилища данных, в которых имеется информация о паролях.
Новая уловка связана со спамом, в котором пользователю предлагают скидки на товары и приложения. Сообщение приходит с аккаунта, оформленного, как Apple. При нажатии на прикрепленную ссылку открывается сайт, визуально похожий на портал «яблочного» бренда. Там пользователям предлагают пройти регистрацию, после чего им якобы будут доступны скидки.
После введения логина и пароля сайт начинает работать некорректно, ввиду чего пользователь его закрывает. Тем временем, злоумышленники получают возможность скачать все необходимые данные с портативного устройства. Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам, прикрепленным к рекламе, так как подобные действия чреваты пропажей паролей от аккаунтов в разных приложениях.
Новая уловка связана со спамом, в котором пользователю предлагают скидки на товары и приложения. Сообщение приходит с аккаунта, оформленного, как Apple. При нажатии на прикрепленную ссылку открывается сайт, визуально похожий на портал «яблочного» бренда. Там пользователям предлагают пройти регистрацию, после чего им якобы будут доступны скидки.
После введения логина и пароля сайт начинает работать некорректно, ввиду чего пользователь его закрывает. Тем временем, злоумышленники получают возможность скачать все необходимые данные с портативного устройства. Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам, прикрепленным к рекламе, так как подобные действия чреваты пропажей паролей от аккаунтов в разных приложениях.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:53