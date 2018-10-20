АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Хакеры атаковали экономных владельцев iPhone

Хакеры атаковали владельцев iPhone, желающих сэкономить. При помощи фишинга злоумышленники научились проникать в хранилища данных, в которых имеется информация о паролях.

Хакеры атаковали экономных владельцев iPhone

Новая уловка связана со спамом, в котором пользователю предлагают скидки на товары и приложения. Сообщение приходит с аккаунта, оформленного, как Apple. При нажатии на прикрепленную ссылку открывается сайт, визуально похожий на портал «яблочного» бренда. Там пользователям предлагают пройти регистрацию, после чего им якобы будут доступны скидки.

После введения логина и пароля сайт начинает работать некорректно, ввиду чего пользователь его закрывает. Тем временем, злоумышленники получают возможность скачать все необходимые данные с портативного устройства. Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам, прикрепленным к рекламе, так как подобные действия чреваты пропажей паролей от аккаунтов в разных приложениях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Похищенный в Танзании миллиардер вернулся домой
Медики назвали пять главных врагов иммунитета
Компания Cyan Racing представила версию седана
Самый атмосферный вечер года: Бал-маскарад
В поваренной соли нашли частицы пластика
Новый Renault Sandero Stepway поступил в продажу
Хакеры атаковали экономных владельцев iPhone
Отмена равенства: Число женщин-руководителей в
Актриса Анна Михалкова своим смехом сорвала съемки
Николай Басков попросил Елену Степаненко
Певица Аврил Лавин пострадала от болезни Лайма
National Interest сравнил Су-33 с китайским J-15
Учёные объяснили причину быстрой адаптации
Вьетнам собирается приобрести в России четыре
Ксения Бородина заявила, что хочет третьего
Nissan в России отзовет 375 автомобилей Nissan
Облысение, ушная складка: Врачи назвали 5
Ольга Рапунцель опять подставила Алену Савкину
Блогер из Ростова "скрестил" в гараже BMW 3 и
В США хакеры похитили персональные медицинские
«Видать, одно ГМО»: В Сочи находчивые
В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж
Мамаев и Кокорин за десять дней в СИЗО заработали
К Меркурию успешно стартовала европейская миссия
Евгений Кузин в Instagram показал смешную пародию
Исследование: Короткие апноэ во сне более опасны,
Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа
Учёные прочитали мысли каракатиц с помощью
«Я ходячий жир»: Ксения Бородина заявила, что
Porsche запустит в производство электрический
Просмотреть все новости