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Новый кроссовер Geely SX11 появится в России в 2019 году

Китайский производитель Geely планирует в России начать продажи компактного кроссовера, представленного на Московском автосалоне в этом году. Речь идет о модели SX11, которая должна поступить к дилерам во второй половине следующего года.

Новый кроссовер Geely SX11 появится в России в 2019 году

На рынке КНР паркетник продается под названием Binyue. Модель будет глобальной, но экспортное название пока не выбрано, при этом заводской индекс - SX11. Транспортное средство не будет собираться на белорусском заводе «Белджи».

На рынок РФ Geely SX11 поступит из Китая. Такое решение обусловлено тем, что постановка на конвейер требует значительных денежных инвестиций. Если говорить о линии белорусского предприятия, то она довольно гибкая. В целом отсутствует необходимость того, чтобы все модели бренда для рынка России собирались именно там.

Стоит напомнить, что кроссовер Geely SX11 базируется на новой платформе ВМА. В Китае автомобиль предлагается с 1,5-литровой турботройкой, работающей на бензине. Она способна выдавать 177 лошадиных сил при крутящем моменте 255 Нм. Взаимодействие осуществляется с 7-ступенчатым «роботом». До первых 100 километров новинки способна разогнаться за 7,9 секунды. О стоимости пока ничего не говорится.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:45

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