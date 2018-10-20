Новый кроссовер Geely SX11 появится в России в 2019 году





На рынке КНР паркетник продается под названием Binyue. Модель будет глобальной, но экспортное название пока не выбрано, при этом заводской индекс - SX11. Транспортное средство не будет собираться на белорусском заводе «Белджи».На рынок РФ Geely SX11 поступит из Китая. Такое решение обусловлено тем, что постановка на конвейер требует значительных денежных инвестиций. Если говорить о линии белорусского предприятия, то она довольно гибкая. В целом отсутствует необходимость того, чтобы все модели бренда для рынка России собирались именно там.Стоит напомнить, что кроссовер Geely SX11 базируется на новой платформе ВМА. В Китае автомобиль предлагается с 1,5-литровой турботройкой, работающей на бензине. Она способна выдавать 177 лошадиных сил при крутящем моменте 255 Нм. Взаимодействие осуществляется с 7-ступенчатым «роботом». До первых 100 километров новинки способна разогнаться за 7,9 секунды. О стоимости пока ничего не говорится.