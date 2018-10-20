National Interest сравнил Су-33 с китайским J-15





Специалисты назвали J-15 «недоразвитой» версией российского борта, так как истребители китайского производства имеют менее мощный двигатель. Кроме того, кабина пилота во втором случае получила небольшие размеры, ввиду чего второму пилоту сложно дотянуться до приборной панели. Из-за большого веса грузоподъемность J-15 значительно ниже российского аналога.Достоинствами J-15 специалисты назвали эргономичность самолета. Российский истребитель превосходит его по возможности перевозки большего количества единиц вооружения. Также в самолете РФ более современная система безопасности.