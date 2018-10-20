Учёные объяснили причину быстрой адаптации бирманских питонов во Флориде
Учёные из США объяснили причину быстрой адаптации инвазивных бирманских питонов во Флориде. Особенно исследователи заинтересовались данным видом после сильных морозов в штате в 2010 году, когда популяция позвоночных, несмотря на массовое вымирание, снова возросла.
Флорида уже давно стала своего рода убежищем для многочисленных инвазивных видов из США, но наиболее известным из них считается бирманский питон. Данный вид позвоночных из Юго-Восточной Азии не только перекочевал в тёплый американский штат, но и смог успешно пережить рекордные с 1841 года заморозки 2010 года. Исследователи заинтересовались, чем же вызвана столь быстрая адаптация инвазивных бирманских питонов к новым условиям обитания, и решили проверить это с использованием передовых геномных подходов. Сканируя области генома отдельных особей позвоночных, существовавших на территории штата до морозов, а также ДНК переживших 2010 год представителей вида, учёные обнаружили отдельные части генома, ставшие ярким примером быстрой эволюции.
В конце исследования учёные пришли к выводу, что бирманские питоны во Флориде сумели пережить мороз 2010 года, а также быстро адаптироваться к новым условиям благодаря генам, связанным с делением клеток, ростом органов и развитием тканей. Простыми словами, инвазивные питоны в ходе эволюции научились приостанавливать деятельность клеток организма, как бы усыпляя их в экстремальных условиях, после чего так же успешно способны восстанавливать и регенерировать их. Такая особенность позвоночных не особо радует экологов, ведь это грозит серьёзными изменениями в физиологии и экологии других представителей вида.
Флорида уже давно стала своего рода убежищем для многочисленных инвазивных видов из США, но наиболее известным из них считается бирманский питон. Данный вид позвоночных из Юго-Восточной Азии не только перекочевал в тёплый американский штат, но и смог успешно пережить рекордные с 1841 года заморозки 2010 года. Исследователи заинтересовались, чем же вызвана столь быстрая адаптация инвазивных бирманских питонов к новым условиям обитания, и решили проверить это с использованием передовых геномных подходов. Сканируя области генома отдельных особей позвоночных, существовавших на территории штата до морозов, а также ДНК переживших 2010 год представителей вида, учёные обнаружили отдельные части генома, ставшие ярким примером быстрой эволюции.
В конце исследования учёные пришли к выводу, что бирманские питоны во Флориде сумели пережить мороз 2010 года, а также быстро адаптироваться к новым условиям благодаря генам, связанным с делением клеток, ростом органов и развитием тканей. Простыми словами, инвазивные питоны в ходе эволюции научились приостанавливать деятельность клеток организма, как бы усыпляя их в экстремальных условиях, после чего так же успешно способны восстанавливать и регенерировать их. Такая особенность позвоночных не особо радует экологов, ведь это грозит серьёзными изменениями в физиологии и экологии других представителей вида.
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Добавил: Oksana Сегодня, 10:16