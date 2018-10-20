АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Учёные объяснили причину быстрой адаптации бирманских питонов во Флориде

Учёные из США объяснили причину быстрой адаптации инвазивных бирманских питонов во Флориде. Особенно исследователи заинтересовались данным видом после сильных морозов в штате в 2010 году, когда популяция позвоночных, несмотря на массовое вымирание, снова возросла.

Учёные объяснили причину быстрой адаптации бирманских питонов во Флориде

Флорида уже давно стала своего рода убежищем для многочисленных инвазивных видов из США, но наиболее известным из них считается бирманский питон. Данный вид позвоночных из Юго-Восточной Азии не только перекочевал в тёплый американский штат, но и смог успешно пережить рекордные с 1841 года заморозки 2010 года. Исследователи заинтересовались, чем же вызвана столь быстрая адаптация инвазивных бирманских питонов к новым условиям обитания, и решили проверить это с использованием передовых геномных подходов. Сканируя области генома отдельных особей позвоночных, существовавших на территории штата до морозов, а также ДНК переживших 2010 год представителей вида, учёные обнаружили отдельные части генома, ставшие ярким примером быстрой эволюции.

Учёные объяснили причину быстрой адаптации бирманских питонов во Флориде

В конце исследования учёные пришли к выводу, что бирманские питоны во Флориде сумели пережить мороз 2010 года, а также быстро адаптироваться к новым условиям благодаря генам, связанным с делением клеток, ростом органов и развитием тканей. Простыми словами, инвазивные питоны в ходе эволюции научились приостанавливать деятельность клеток организма, как бы усыпляя их в экстремальных условиях, после чего так же успешно способны восстанавливать и регенерировать их. Такая особенность позвоночных не особо радует экологов, ведь это грозит серьёзными изменениями в физиологии и экологии других представителей вида.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 10:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Похищенный в Танзании миллиардер вернулся домой
Медики назвали пять главных врагов иммунитета
Компания Cyan Racing представила версию седана
Самый атмосферный вечер года: Бал-маскарад
В поваренной соли нашли частицы пластика
Новый Renault Sandero Stepway поступил в продажу
Хакеры атаковали экономных владельцев iPhone
Отмена равенства: Число женщин-руководителей в
Актриса Анна Михалкова своим смехом сорвала съемки
Николай Басков попросил Елену Степаненко
Певица Аврил Лавин пострадала от болезни Лайма
National Interest сравнил Су-33 с китайским J-15
Учёные объяснили причину быстрой адаптации
Вьетнам собирается приобрести в России четыре
Ксения Бородина заявила, что хочет третьего
Nissan в России отзовет 375 автомобилей Nissan
Облысение, ушная складка: Врачи назвали 5
Ольга Рапунцель опять подставила Алену Савкину
Блогер из Ростова "скрестил" в гараже BMW 3 и
В США хакеры похитили персональные медицинские
«Видать, одно ГМО»: В Сочи находчивые
В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж
Мамаев и Кокорин за десять дней в СИЗО заработали
К Меркурию успешно стартовала европейская миссия
Евгений Кузин в Instagram показал смешную пародию
Исследование: Короткие апноэ во сне более опасны,
Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа
Учёные прочитали мысли каракатиц с помощью
«Я ходячий жир»: Ксения Бородина заявила, что
Porsche запустит в производство электрический
Просмотреть все новости