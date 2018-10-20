АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Ксения Бородина заявила, что хочет третьего ребёнка

Ксения Бородина в Instagram сообщила, что хочет третьего ребёнка. Известная ведущая накануне общалась с многочисленными подписчиками.

Жена Курбана Омарова ответила на разные интересующие их вопросы и даже сделала несколько очень неожиданных признаний.

Ксения Бородина заявила, что хочет третьего ребёнка

Сначала Бородина сказала, что она набрала лишнего веса и по приезду с Сейшельских островов срочно побежит в спортзал. Затем её спросили, а планирует ли она рожать ещё одного ребёнка.

На это Ксения сказала, что действительно хотела бы завести третьего малыша, однако очень не хочет ходить беременной и рожать. Напомним, что у Ксении Бородиной в свое время беременность и роды прошли не очень благоприятным образом.

Однако поклонники поддержали девушку и сказали, чтобы она решилась родить себе сына и не переживала, потому что всё будет хорошо.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Похищенный в Танзании миллиардер вернулся домой
Медики назвали пять главных врагов иммунитета
Компания Cyan Racing представила версию седана
Самый атмосферный вечер года: Бал-маскарад
В поваренной соли нашли частицы пластика
Новый Renault Sandero Stepway поступил в продажу
Хакеры атаковали экономных владельцев iPhone
Отмена равенства: Число женщин-руководителей в
Актриса Анна Михалкова своим смехом сорвала съемки
Николай Басков попросил Елену Степаненко
Певица Аврил Лавин пострадала от болезни Лайма
National Interest сравнил Су-33 с китайским J-15
Учёные объяснили причину быстрой адаптации
Вьетнам собирается приобрести в России четыре
Ксения Бородина заявила, что хочет третьего
Nissan в России отзовет 375 автомобилей Nissan
Облысение, ушная складка: Врачи назвали 5
Ольга Рапунцель опять подставила Алену Савкину
Блогер из Ростова "скрестил" в гараже BMW 3 и
В США хакеры похитили персональные медицинские
«Видать, одно ГМО»: В Сочи находчивые
В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж
Мамаев и Кокорин за десять дней в СИЗО заработали
К Меркурию успешно стартовала европейская миссия
Евгений Кузин в Instagram показал смешную пародию
Исследование: Короткие апноэ во сне более опасны,
Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа
Учёные прочитали мысли каракатиц с помощью
«Я ходячий жир»: Ксения Бородина заявила, что
Porsche запустит в производство электрический
Просмотреть все новости