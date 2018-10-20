Ксения Бородина заявила, что хочет третьего ребёнка
Ксения Бородина в Instagram сообщила, что хочет третьего ребёнка. Известная ведущая накануне общалась с многочисленными подписчиками.
Жена Курбана Омарова ответила на разные интересующие их вопросы и даже сделала несколько очень неожиданных признаний.
Сначала Бородина сказала, что она набрала лишнего веса и по приезду с Сейшельских островов срочно побежит в спортзал. Затем её спросили, а планирует ли она рожать ещё одного ребёнка.
На это Ксения сказала, что действительно хотела бы завести третьего малыша, однако очень не хочет ходить беременной и рожать. Напомним, что у Ксении Бородиной в свое время беременность и роды прошли не очень благоприятным образом.
Однако поклонники поддержали девушку и сказали, чтобы она решилась родить себе сына и не переживала, потому что всё будет хорошо.
Жена Курбана Омарова ответила на разные интересующие их вопросы и даже сделала несколько очень неожиданных признаний.
Сначала Бородина сказала, что она набрала лишнего веса и по приезду с Сейшельских островов срочно побежит в спортзал. Затем её спросили, а планирует ли она рожать ещё одного ребёнка.
На это Ксения сказала, что действительно хотела бы завести третьего малыша, однако очень не хочет ходить беременной и рожать. Напомним, что у Ксении Бородиной в свое время беременность и роды прошли не очень благоприятным образом.
Однако поклонники поддержали девушку и сказали, чтобы она решилась родить себе сына и не переживала, потому что всё будет хорошо.