На аукцион выставлен Cadillac легендарного Элвиса Пресли





Cadillac был выпущен в 1972 году. На нем Пресли ездил долгое время, при этом новые автомобили он всегда отдавал коллегам и друзьям. Сначала на этом транспортном средстве должен был ездить менеджер певца, однако оказалось, что машина ему не нужна. Тогда Пресли забрал автомобиль обратно.Эта версия Cadillac выполнена в уникальной вариации. В мире таких экземпляров существует всего два, причем вторым ранее владел певец Дин Мартин. О стартовой цене на автомобиль пока ничего не сообщается.