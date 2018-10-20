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На аукцион выставлен Cadillac легендарного Элвиса Пресли

В немецком Зальцбурге на аукцион выставили подлинный автомобиль Cadillac, владельцем которой был легендарный Элвис Пресли. К слову, у него было много машин, но этой он пользовался вплоть до самой смерти.

На аукцион выставлен Cadillac легендарного Элвиса Пресли

Cadillac был выпущен в 1972 году. На нем Пресли ездил долгое время, при этом новые автомобили он всегда отдавал коллегам и друзьям. Сначала на этом транспортном средстве должен был ездить менеджер певца, однако оказалось, что машина ему не нужна. Тогда Пресли забрал автомобиль обратно.

На аукцион выставлен Cadillac легендарного Элвиса Пресли

Эта версия Cadillac выполнена в уникальной вариации. В мире таких экземпляров существует всего два, причем вторым ранее владел певец Дин Мартин. О стартовой цене на автомобиль пока ничего не сообщается.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:30

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