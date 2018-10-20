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Медики назвали пять главных врагов иммунитета

Медики решили назвать пять главных врагов для иммунитета в сезон простуды. Специалисты уверены, что у курящих людей сопротивляемость организма понижается сильнее, чем у не курящих.

Медики назвали пять главных врагов иммунитета

Никотин и смолы, которые содержаться в табачном дыме делают человеческий организм более уязвимым и понижают его сопротивляемость к различным вирусам. Второй причиной частых простудных заболеваний стало неправильное питание. Медики утверждают, что иммунные клетки погибают от недостатка витаминов, красителей и консервантов. Также в этом списке на третьем месте разместился стресс, который выражен активной выработкой кортизола, а он в свою очередь снижает защиту человеческого организма.

Понизить сопротивляемость организма к вирусам могут и постоянные физические нагрузки, а также опасным является и самолечение, которое может стать реальной угрозой для здоровья. Для улучшения иммунитета специалисты советуют избавиться от этих привычек, чтобы гарантировать хорошее самочувствие.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:15

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