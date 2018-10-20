Медики назвали пять главных врагов иммунитета





Никотин и смолы, которые содержаться в табачном дыме делают человеческий организм более уязвимым и понижают его сопротивляемость к различным вирусам. Второй причиной частых простудных заболеваний стало неправильное питание. Медики утверждают, что иммунные клетки погибают от недостатка витаминов, красителей и консервантов. Также в этом списке на третьем месте разместился стресс, который выражен активной выработкой кортизола, а он в свою очередь снижает защиту человеческого организма.Понизить сопротивляемость организма к вирусам могут и постоянные физические нагрузки, а также опасным является и самолечение, которое может стать реальной угрозой для здоровья. Для улучшения иммунитета специалисты советуют избавиться от этих привычек, чтобы гарантировать хорошее самочувствие.