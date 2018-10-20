Актриса Анна Михалкова своим смехом сорвала съемки





Михалкова отмечает, что это ее особенность, очень сложно актрисе быть серьезной. По словам артистки, многие даже не представляют, сколько дублей портятся из-за ее постоянного хохота. Михалкова старается сдерживаться, а ее партнеры, знающие о такой особенности, стараются не вызывать смех. В результате приходится делать многочисленные дубли.Актриса рассказала, что в школе ее просили покинуть класс, чтобы своим задорным хохотом она не мешала одноклассникам. Дома нередко происходило то же самое.Что касается фильма под романтическим названием «Просто светят звезды», известно, что это комедия, центральным персонажем которой является врач-гинеколог по имени Мария. Она теряет мужа, но продолжает бороться за свое счастье. Главная героиня не намерена уступать своего мужчину фитнес-тренеру Оксане, которая заметно моложе ее. Создатели картины убеждены, что эта интрига не оставит никого равнодушным.