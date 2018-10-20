Певица Аврил Лавин пострадала от болезни Лайма





Оказалось, что у Лавин диагностировали тяжелое заболевание под названием болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, который вызывается укусом клеща. Впервые певица почувствовала недомогание еще в 2014 году, когда находилась на гастролях. Тогда она жаловалась на частые приступы слабости и сильный болевой синдром. Когда она рассказала о своем здоровье знакомой, та отвела ее к нужному специалисту, поскольку сама ранее перенесла эту болезнь.Аврил Лавин начала лечение не сразу, поскольку врачи затруднялись в постановке диагноза. В постели певице пришлось провести два года. Она принимала сильные антибиотики, причем несколько разновидностей одновременно. Был момент, когда состояние артистки существенно ухудшилось. По ночам она чувствовала, что задыхается, словно уходит под воду. Тогда Аврил Лавин начала молиться. Ей трудно сказать, что именно помогло вылечиться. Но сейчас здоровье певицы практически пришло в норму, и после пятилетнего перерыва она готова презентовать новый альбом.