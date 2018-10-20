Вьетнам собирается приобрести в России четыре сторожевых корабля «Гепард-3.9»
Вьетнам намерен приобрести в России четыре боевых корабля «Гепард-3.9». Суда производятся в Татарстане на Зеленодольском заводе и используются в качестве патрульных бортов.
По данным издания «Слово и Дело», вьетнамский посол Нго Дык Манем и глава Татарстана Руслан Минниханов провели переговоры, в ходе которых договорились о поставках кораблей типа «Гепард-3.9». Суда предназначаются для противостояния целям в воздухе и на воде. Сведения о сумме сделки с Вьетнамом пока не были обнародованы.
Нго Дык Мань и Рустам Минниханов также обсудили возможность приобретения вертолетов Ми-17 и большегрузов КамАЗ. По словам посла Вьетнама, российская техника отличается удобством и простотой в применении, ввиду чего отлично подойдет для постоянной эксплуатации.
По данным издания «Слово и Дело», вьетнамский посол Нго Дык Манем и глава Татарстана Руслан Минниханов провели переговоры, в ходе которых договорились о поставках кораблей типа «Гепард-3.9». Суда предназначаются для противостояния целям в воздухе и на воде. Сведения о сумме сделки с Вьетнамом пока не были обнародованы.
Нго Дык Мань и Рустам Минниханов также обсудили возможность приобретения вертолетов Ми-17 и большегрузов КамАЗ. По словам посла Вьетнама, российская техника отличается удобством и простотой в применении, ввиду чего отлично подойдет для постоянной эксплуатации.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:15