Ольга Рапунцель опять подставила Алену Савкину новым компроматом





Супруга Дмитрия Дмитренко продолжает отпираться от того, чтобы ее возвращали в конкурс «Человек года 2018». Но и главный приз (московскую недвижимость) Ольга Рапунцель не готова отдавать своей младшей сестре, поэтому опять подставила Алену Савкину.Ольге не так давно все-таки удалось расположить к себе многих телезрителей «Дома-2», которые до недавнего времени то и дело заступались за длинноволосую красавицу перед коллективом. Впрочем, после очередной выходки Рапунцель все вернулось на круги своя. Дело в том, что «бренд» реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в Сеть компромат на беременную Алену Савкину (Рапунцель-младшую), чем очень разозлила фанатов будущей мамочки.Теперь же Алене предстоит оправдываться за свое не совсем пристойное поведение перед телеведущими и участниками телепроекта. Ведь на видеоролике, который Ольга Рапунцель несколько часов назад разместила в личном микроблоге в Stories запечатлен компрометирующий материал на нее.На записи Рапунцель-старшая решила показать поклонникам, как все ее «брендовое» семейство отдыхает вне Периметра. Ольга с младшей сестрой Аленой, с Васей в люльке и с любимой мамочкой кушают в одном из московских ресторанов. Внимательные интернет-пользователи сразу же обратили внимание на напиток, который стоит на столе возле беременной Савкиной (Рапунцель-младшей).Конечно же, что многие сразу решили, что в бокале совсем не виноградный сок. Тем не менее, преданные поклонники будущей мамочки принялись заступаться за свою любимицу, заявляя, что у девушки возможно очень низкое давление или же пониженный гемоглобин, который просто пришлось срочно повышать.