Nissan в России отзовет 375 автомобилей Nissan Juke
Компания Nissan намерена отозвать 375 автомобилей марки Nissan Juke в России. Речь идет о транспортных средствах, выпущенных и реализованных в период с 3 апреля по 13 июня минувшего года.
Причиной отзыва Nissan Juke является использование некачественного ролика внутренней пружины зажигания. Из-за этого многие владельцы транспортных средств столкнулись с проблемой при попытке завести автомобиль. Кроме того, полное разрушение пружины также может заглушить двигатель прямо во время езды.
В российском представительстве Nissan отметили, что замена комплектующих займет до нескольких недель, ввиду чего к концу месяца владельцы автомобилей получат их обратно. В ходе ремонта специалисты также пообещали проверить остальные системы транспортного средства.
Причиной отзыва Nissan Juke является использование некачественного ролика внутренней пружины зажигания. Из-за этого многие владельцы транспортных средств столкнулись с проблемой при попытке завести автомобиль. Кроме того, полное разрушение пружины также может заглушить двигатель прямо во время езды.
В российском представительстве Nissan отметили, что замена комплектующих займет до нескольких недель, ввиду чего к концу месяца владельцы автомобилей получат их обратно. В ходе ремонта специалисты также пообещали проверить остальные системы транспортного средства.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:00