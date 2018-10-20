Nissan в России отзовет 375 автомобилей Nissan Juke





Причиной отзыва Nissan Juke является использование некачественного ролика внутренней пружины зажигания. Из-за этого многие владельцы транспортных средств столкнулись с проблемой при попытке завести автомобиль. Кроме того, полное разрушение пружины также может заглушить двигатель прямо во время езды.В российском представительстве Nissan отметили, что замена комплектующих займет до нескольких недель, ввиду чего к концу месяца владельцы автомобилей получат их обратно. В ходе ремонта специалисты также пообещали проверить остальные системы транспортного средства.