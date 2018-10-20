В США хакеры похитили персональные медицинские данные сразу 75 тысяч человек





В США хакеры решили взломать самую крупную государственную компьютерную систему, которая тесно взаимодействует с порталом HealthCare.gov, где хранятся не только медицинские данные, но и информация обо всех документах пациентов. Эксперты связывают риски хищения подобной информации с возможными попытками незаконного получения кредитов и прочих услуг, ведь для полного медицинского обслуживания некоторым людям приходится указывать в анкете не только данные об имени, дате рождения и месте проживания, но также предоставлять обширную личную информацию, включая номера социального страхования, доходы и гражданство или законный миграционный статус.К расследованию взлома государственной компьютерной системы и масштабного хищения личных данных 75 тысяч человек уже привлечены федеральные правоохранительные органы. Также, отмечают эксперты, с возможными рисками для пострадавших лиц ознакомлены и представители кредитных организаций.