АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отмена равенства: Число женщин-руководителей в США стремительно падает
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

В США хакеры похитили персональные медицинские данные сразу 75 тысяч человек

В США хакеры взломали государственную компьютерную систему, заполучив персональные медицинские данные сразу 75 тысяч человек. В настоящий момент система полностью закрыта, а над восстановлением безопасности работают специалисты.

В США хакеры похитили персональные медицинские данные сразу 75 тысяч человек

В США хакеры решили взломать самую крупную государственную компьютерную систему, которая тесно взаимодействует с порталом HealthCare.gov, где хранятся не только медицинские данные, но и информация обо всех документах пациентов. Эксперты связывают риски хищения подобной информации с возможными попытками незаконного получения кредитов и прочих услуг, ведь для полного медицинского обслуживания некоторым людям приходится указывать в анкете не только данные об имени, дате рождения и месте проживания, но также предоставлять обширную личную информацию, включая номера социального страхования, доходы и гражданство или законный миграционный статус.

К расследованию взлома государственной компьютерной системы и масштабного хищения личных данных 75 тысяч человек уже привлечены федеральные правоохранительные органы. Также, отмечают эксперты, с возможными рисками для пострадавших лиц ознакомлены и представители кредитных организаций.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 09:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Похищенный в Танзании миллиардер вернулся домой
Медики назвали пять главных врагов иммунитета
Компания Cyan Racing представила версию седана
Самый атмосферный вечер года: Бал-маскарад
В поваренной соли нашли частицы пластика
Новый Renault Sandero Stepway поступил в продажу
Хакеры атаковали экономных владельцев iPhone
Отмена равенства: Число женщин-руководителей в
Актриса Анна Михалкова своим смехом сорвала съемки
Николай Басков попросил Елену Степаненко
Певица Аврил Лавин пострадала от болезни Лайма
National Interest сравнил Су-33 с китайским J-15
Учёные объяснили причину быстрой адаптации
Вьетнам собирается приобрести в России четыре
Ксения Бородина заявила, что хочет третьего
Nissan в России отзовет 375 автомобилей Nissan
Облысение, ушная складка: Врачи назвали 5
Ольга Рапунцель опять подставила Алену Савкину
Блогер из Ростова "скрестил" в гараже BMW 3 и
В США хакеры похитили персональные медицинские
«Видать, одно ГМО»: В Сочи находчивые
В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж
Мамаев и Кокорин за десять дней в СИЗО заработали
К Меркурию успешно стартовала европейская миссия
Евгений Кузин в Instagram показал смешную пародию
Исследование: Короткие апноэ во сне более опасны,
Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа
Учёные прочитали мысли каракатиц с помощью
«Я ходячий жир»: Ксения Бородина заявила, что
Porsche запустит в производство электрический
Просмотреть все новости