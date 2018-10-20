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Облысение, ушная складка: Врачи назвали 5 неожиданных симптомов болезни сердца

Врачи назвали пять нетипичных симптомов ишемической болезни сердца (ИБС), появляющихся на ранней стадии. От недостатка кровоснабжения можно почувствовать боль в ногах, шее и даже потерять часть волос.

Облысение, ушная складка: Врачи назвали 5 неожиданных симптомов болезни сердца

Ишемическая болезнь приводит к смертельному исходу чаще большинства других заболеваний. Обнаружить признаки закупорки артерий можно на ранних стадиях, если следить за изменениями в организме. Так, исследования 31 тысячи мужчин и 4 тысяч женщин показали, что ранняя потеря волос связана с образованием тромбов и закупоркой артерий. При облысении есть веский повод обратиться за помощью к кардиологу.

Ещё один малоизвестный признак ИБС - складка, появляющаяся от нижней части мочки до ушного канала. При слабом кровоснабжении тело стремится доставить необходимые веществ в первую очередь к жизненно важным органам, поэтому до ушей достаточное количество крови может просто не дойти, образуя такие морщинки.

Курильщики нередко жалуются на боли в ногах, что связано с закупоркой артерий в нижних конечностях. От болей в голени симптомы могут перерастать в хромоту и даже стать причиной падения и травмирования. Врачи советуют таким пациентам больше гулять и потреблять овощи.

Женщины часто с опозданием обращаются к докторам с ИБС, поскольку страдают спазмами не в груди, а в челюсти или шее, что тоже характерно для болезни сердца. Наконец, нехватка кровообращения ослабляет позвоночные диски, сказываясь на болях в пояснице.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:45

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