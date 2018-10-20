Блогер из Ростова "скрестил" в гараже BMW 3 и МиГ-23
Блогер из Ростова в собственном гараже сумел скрестить поддержанный BMW 3 серии и МиГ-23. О результатах уникального эксперимента мужчина отчитался перед зрителями в виде ролика, поблагодарив тех за поддержку и подарок в виде двигателя истребителя.
Проживающий в Ростове блогер-автолюбитель часто делится со зрителями своими экспериментами с техникой. На этот раз, получив в подарок от поклонников авиационный двигатель, Игорь Негода решил "скрестить" свой поддержанный BMW 3-й серии с истребителем МиГ-23. Несмотря на то, что силовые характеристики мотора для самолёта покажутся довольно скромными, для старенькой иномарки этого будет более, чем достаточно. Поработав некоторое время над уникальным гибридом в своём гараже, блогер наконец представил интернет-публике долгожданное творение.
Несмотря на мощный газотурбинный ТС-21, на испытаниях скорости водитель смог выжать из полученного гибрида всего 87 км/час. Блогер отметил, что не делал ставку на скорость, а лишь удовлетворял свой интерес к новому эксперименту.
Проживающий в Ростове блогер-автолюбитель часто делится со зрителями своими экспериментами с техникой. На этот раз, получив в подарок от поклонников авиационный двигатель, Игорь Негода решил "скрестить" свой поддержанный BMW 3-й серии с истребителем МиГ-23. Несмотря на то, что силовые характеристики мотора для самолёта покажутся довольно скромными, для старенькой иномарки этого будет более, чем достаточно. Поработав некоторое время над уникальным гибридом в своём гараже, блогер наконец представил интернет-публике долгожданное творение.
Несмотря на мощный газотурбинный ТС-21, на испытаниях скорости водитель смог выжать из полученного гибрида всего 87 км/час. Блогер отметил, что не делал ставку на скорость, а лишь удовлетворял свой интерес к новому эксперименту.
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Добавил: Oksana Сегодня, 09:30