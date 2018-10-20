«Видать, одно ГМО»: В Сочи находчивые предприниматели продают хурму «Бузова»

«Такая же безвкусная?», «Видать, одно ГМО», «А хурму случайно не за бузкоины продают?», «И цветом, и морщинами схожа», «А где можно срочно приобрести?!», «Я хурму люблю, но с довеском Бузяо пройду мимо», - соревнуются в остроумии фанаты и хейтеры Ольги Бузовой.

Вот и сочинские торговцы фруктов придумали прекрасный маркетинговый шаг. В одном из торговых павильонов города-курорта продаётся хурма доселе неизвестного сорта «Бузова».Именно об этом рассказывает пост в одном из тематических сообществ Instagram.Прислала этот снимок жительница Сочи, которая не растерялась и смогла сфотографировать ценник. Надо отметить, что стоит «Бузова» всего 120 рублей за килограмм.Многочисленные подписчики дружно прокомментировали товар и цену.