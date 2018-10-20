АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США хакеры похитили персональные медицинские данные сразу 75 тысяч человек
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

«Видать, одно ГМО»: В Сочи находчивые предприниматели продают хурму «Бузова»

В Сочи находчивые предприниматели продают хурму «Бузова». Как говорится, реклама двигатель торговли. На что только не идут хитрые предприниматели, чтобы реализовать свой товар.

Вот и сочинские торговцы фруктов придумали прекрасный маркетинговый шаг. В одном из торговых павильонов города-курорта продаётся хурма доселе неизвестного сорта «Бузова».

«Видать, одно ГМО»: В Сочи находчивые предприниматели продают хурму «Бузова»

Именно об этом рассказывает пост в одном из тематических сообществ Instagram.

Прислала этот снимок жительница Сочи, которая не растерялась и смогла сфотографировать ценник. Надо отметить, что стоит «Бузова» всего 120 рублей за килограмм.

Многочисленные подписчики дружно прокомментировали товар и цену.

«Такая же безвкусная?», «Видать, одно ГМО», «А хурму случайно не за бузкоины продают?», «И цветом, и морщинами схожа», «А где можно срочно приобрести?!», «Я хурму люблю, но с довеском Бузяо пройду мимо», - соревнуются в остроумии фанаты и хейтеры Ольги Бузовой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель опять подставила Алену Савкину
Блогер из Ростова "скрестил" в гараже BMW 3 и
В США хакеры похитили персональные медицинские
«Видать, одно ГМО»: В Сочи находчивые
В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж
Мамаев и Кокорин за десять дней в СИЗО заработали
К Меркурию успешно стартовала европейская миссия
Евгений Кузин в Instagram показал смешную пародию
Исследование: Короткие апноэ во сне более опасны,
Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа
Учёные прочитали мысли каракатиц с помощью
«Я ходячий жир»: Ксения Бородина заявила, что
Porsche запустит в производство электрический
Полиция США расследует загадочную смерть молодой
В Польше ради военной базы США вырубят заповедный
Ученые назвали самые полезные для здоровья
Маргарита Ларченко бросит Илью Яббарова за
Агата Муцениеце показала в Instagram фото Павла
У звезды «Дома-2» Лены Хроминой появился новый
Ирина Пинчук готова простить Захара Саленко за
Lamborghini создала первый в истории бренда
Памела Андерсон повредила ногу на съёмках шоу
Третий месяц подряд самым популярным в Москве
Адвокат: «Суд снял все обвинения с Виталины
Продюсер "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров стал отцом в
Презентованы три бюджетных IPS-монитора AOC V2
«Тинькофф банк» стал вендором Единой
Дмитрий Маликов рассказал новорожденному сыну о
В Китае из глаза младенца извлекли 11 живых червей
Компания Apple показала два рекламных видеоролика
Просмотреть все новости