В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж президента Александра Лукашенко





В городе Гродно девушка не пропустила проезжающий со спецсигналами кортеж президента Александра Лукашенко. Как оказалось, пешеход пересекала дорогу по правилам — дождалась зелёного сигнала светофора и двинулась вперёд, но из-за наушников, как утверждает автор ролика, попавшего в Сеть, не услышала звука сирен приближающихся машин и едва не попала под колёса сопровождающих кортеж президента Белоруссии правоохранителей.В социальных сетях на инцидент отреагировали быстро. Многие пишут, что не увидели в действиях пешехода ничего предосудительного, так как девушка переходила дорогу по правилам. Сам же водитель, разместивший видео в Сети, оказался крайне возмущён поведением девушки, которая из-за наушников в ушах не услышала звук сирен и не пропустила кортеж Лукашенко.