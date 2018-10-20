В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж президента Александра Лукашенко
В Белоруссии девушка-пешеход не пропустила кортеж президента республики Александра Лукашенко, решив перейти дорогу на разрешённый сигнал светофора. Инцидент оказался запечатлён на камеру видеорегистратора одного из местных жителей, проезжавших в этот момент мимо.
В городе Гродно девушка не пропустила проезжающий со спецсигналами кортеж президента Александра Лукашенко. Как оказалось, пешеход пересекала дорогу по правилам — дождалась зелёного сигнала светофора и двинулась вперёд, но из-за наушников, как утверждает автор ролика, попавшего в Сеть, не услышала звука сирен приближающихся машин и едва не попала под колёса сопровождающих кортеж президента Белоруссии правоохранителей.
В социальных сетях на инцидент отреагировали быстро. Многие пишут, что не увидели в действиях пешехода ничего предосудительного, так как девушка переходила дорогу по правилам. Сам же водитель, разместивший видео в Сети, оказался крайне возмущён поведением девушки, которая из-за наушников в ушах не услышала звук сирен и не пропустила кортеж Лукашенко.
В городе Гродно девушка не пропустила проезжающий со спецсигналами кортеж президента Александра Лукашенко. Как оказалось, пешеход пересекала дорогу по правилам — дождалась зелёного сигнала светофора и двинулась вперёд, но из-за наушников, как утверждает автор ролика, попавшего в Сеть, не услышала звука сирен приближающихся машин и едва не попала под колёса сопровождающих кортеж президента Белоруссии правоохранителей.
В социальных сетях на инцидент отреагировали быстро. Многие пишут, что не увидели в действиях пешехода ничего предосудительного, так как девушка переходила дорогу по правилам. Сам же водитель, разместивший видео в Сети, оказался крайне возмущён поведением девушки, которая из-за наушников в ушах не услышала звук сирен и не пропустила кортеж Лукашенко.
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Добавил: Oksana Сегодня, 09:00