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Мамаев и Кокорин за десять дней в СИЗО заработали 10,5 млн рублей

Павел Мамаев и Александр Кокорин за время пребывания в СИЗО заработали 10,5 млн рублей. После ареста за два случая нападения контракты со спортсменами так и не расторгли.

Мамаев и Кокорин за десять дней в СИЗО заработали 10,5 млн рублей

Согласно открытым источникам, ежегодный гонорар Мамаева и Кокорина в клубах "Зенит" и "Краснодар" составляет 180 и 252 миллиона рублей соответственно. Решением Тверского суда 11 октября оба спортсмена были помещены в следственный изолятор на 9 суток, однако зарплату получать не перестали, хотя и прервали свою профессиональную деятельность.

Ранее тренер команды "Зенит" Сергей Семак попросил суд со всей строгостью подойти к наказанию виновников драк, но при этом клубы не расторгли контракты и никаких санкций против игроков не ввели. В результате простых подсчетов получается, что Мамаев с Кокориным за время пребывания в СИЗО заработали 10,5 млн рублей.

Из карантина футболисты уже перешли в двухместные камеры "Бутырки", кроме брата Кокорина Кирилла, который будет сидеть с ещё двумя заключёнными. Под стражей трое нарушителей по статьям "Хулиганство" и "Побои" останутся до 8 декабря. На суде спортсмены просили смягчения меру наказания до домашнего ареста, однако получили отказ.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 08:50

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