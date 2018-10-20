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Евгений Кузин в Instagram показал смешную пародию на Антона Гусева

Участники популярного телепроекта "Дом-2" любят друг над другом подшутить. Недавно Евгений Кузин в Instagram показал очень смешную пародию на Антона Гусева.

Зрители решили, что это действительно талантливые ребята с хорошим чувством юмора.

Евгений Кузин в Instagram показал смешную пародию на Антона Гусева

Накануне звезда телестройки Евгений Кузин выложил видео, на котором пародирует ещё одного популярного персонажа "Дома-2" Антона Гусева.

Женя точно уловил интонацию ежедневных роликов Антона, который постоянно рассказывает, как проходит его день. Причём, Гусев шлет видеоролики отовсюду: с балкона, с пробежки, с приемов пищи, с прогулок со своей женой Викторией Романец и т.д.

Подписчики Кузина одобрили видеоролик и оставили много лайков.

"Это видео сделало мой день", "Жесть,особенно про спорт зал", "Крутяк прям в точку", "Шедевр...ржу весь день, где ссылка на паблик", "Я ору...просто супер, Женя ты один такой...живот от смеха болит", - одобрили пародию на Антона подписчики Евгения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:24

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