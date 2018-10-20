Евгений Кузин в Instagram показал смешную пародию на Антона Гусева

"Это видео сделало мой день", "Жесть,особенно про спорт зал", "Крутяк прям в точку", "Шедевр...ржу весь день, где ссылка на паблик", "Я ору...просто супер, Женя ты один такой...живот от смеха болит", - одобрили пародию на Антона подписчики Евгения.

Зрители решили, что это действительно талантливые ребята с хорошим чувством юмора.Накануне звезда телестройки Евгений Кузин выложил видео, на котором пародирует ещё одного популярного персонажа "Дома-2" Антона Гусева.Женя точно уловил интонацию ежедневных роликов Антона, который постоянно рассказывает, как проходит его день. Причём, Гусев шлет видеоролики отовсюду: с балкона, с пробежки, с приемов пищи, с прогулок со своей женой Викторией Романец и т.д.Подписчики Кузина одобрили видеоролик и оставили много лайков.