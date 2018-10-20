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Исследование: Короткие апноэ во сне более опасны, чем длительные задержки дыхания

Новое исследование учёных из США показало, что короткие апноэ во сне более опасны для жизни, чем длительные задержки в дыхании. В дальнейшем это позволит медикам более точно оценивать состояние пациента, а также сократить смертность от данного недуга.

Исследование: Короткие апноэ во сне более опасны, чем длительные задержки дыхания

Результаты исследования учёных из Орегонского университета здоровья и науки, опубликованные в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, свидетельствуют о том, что короткие апноэ во сне более опасны и чаще приводят к смерти, чем длительные перерывы в дыхании спящего. Ранее считалось, что особое внимание в таких случаях стоит обращать именно на частоту проявления апноэ в течение часа. Апноэ сна возникает, когда мышцы горла спорадически, то есть нерегулярно расслабляются и блокируют дыхательные пути пациента во время сна. Состояние связано с рядом недугов, включая высокое кровяное давление и сердечные заболевания, и увеличивает риск внезапной смерти. Исследование определило, что больные, страдающие короткими задержками дыхания, на 30 процентов чаще умирают в течение 10 лет с момента постановки диагноза, чем те, у кого замечались длительные апноэ во сне. Данное утверждение касается, как женщин, так и мужчин.

В настоящее время лучшим методом лечения обструктивного апноэ сна является постоянное давление в дыхательных путях или специальный аппарат для СИПАП-терапии (CPAP). Теперь же медики уверены, что рекомендовать прибор следует чаще и особенно тем, у кого наблюдаются именно короткие задержки в дыхании.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 08:16

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