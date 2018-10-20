К Меркурию успешно стартовала европейская миссия BepiColombo





BepiColombo – миссия, которая была организована Европейским космическим агентством (ЕКА) совместно с Японским агентством космических исследований. Данная миссия является первой, в задачу которой войдет масштабное исследование Меркурия - планеты Солнечной системы, наименее изученной и наиболее приближенной к Светилу.Космические аппараты должны будут преодолеть расстояние в девять миллиардов километров, чтобы достичь Меркурия. Ожидается, что к месту назначения миссия прибудет через семь лет – в 2025 году. За весь период полета корабли совершат гравитационные маневры вблизи Земли, Венеры и самого Меркурия.Миссия состоит из двух орбитальных аппаратов: планетарного и магнитосферного орбитера, а также третьего модуля, задача которого доставить оба аппарата к пункту назначения – орбите Меркурия.Исследователи предполагают, что миссия проведет на орбите около года, в течение которого соберет все необходимые данные о плотности, экзосфере планеты и ее магнитном поле.