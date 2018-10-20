Полиция США расследует загадочную смерть молодой пары в парке «Гранд-Каньон» в Аризоне





Вчера полиция штата Аризона в США объявила о том, что разыскиваются возможные свидетели загадочной смерти молодой пары из Феникса. Тела 25-летнего Гаррета Бонковски и 22-летней Джессики Барц обнаружены 1 октября в районе одной из популярных троп на Южном краю «Гранд-Каньона». Представители национального парка утверждают, что туристы вошли на его территорию ещё 18 октября, а полиция выяснила, что их автомобиль остался припаркован на ближайшей стоянке.Результаты вскрытия пока неизвестны, а потому говорить о предполагаемой причине смерти правоохранители не спешат. Полиция направила все силы на поиск возможных свидетелей, которые помогут понять загадочные обстоятельства гибели молодой пары в «Гранд-Каньоне».