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Полиция США расследует загадочную смерть молодой пары в парке «Гранд-Каньон» в Аризоне

В США полиция расследует загадочную смерть молодой пары на тропах национального парка «Гранд-Каньон» в Аризоне. Туристы из пригорода Феникса, по предварительным данным, вошли на заповедную территорию ещё 18 сентября, но с этого момента об их пропаже никто не заявлял.

Полиция США расследует загадочную смерть молодой пары в парке «Гранд-Каньон» в Аризоне

Вчера полиция штата Аризона в США объявила о том, что разыскиваются возможные свидетели загадочной смерти молодой пары из Феникса. Тела 25-летнего Гаррета Бонковски и 22-летней Джессики Барц обнаружены 1 октября в районе одной из популярных троп на Южном краю «Гранд-Каньона». Представители национального парка утверждают, что туристы вошли на его территорию ещё 18 октября, а полиция выяснила, что их автомобиль остался припаркован на ближайшей стоянке.

Полиция США расследует загадочную смерть молодой пары в парке «Гранд-Каньон» в Аризоне

Результаты вскрытия пока неизвестны, а потому говорить о предполагаемой причине смерти правоохранители не спешат. Полиция направила все силы на поиск возможных свидетелей, которые помогут понять загадочные обстоятельства гибели молодой пары в «Гранд-Каньоне».



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 07:38

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