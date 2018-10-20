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Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа

Юная модель, дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа. Имя 20-летней звезды в последнее время не мелькает в скандальной хронике: по всей видимости, она решила серьезно взяться за работу. Премьера клипа состоится уже через неделю.

Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа

Не так давно имя наследницы теннисиста Евгения Кафельникова всплывало в различных СМИ в связи со скандалами: ссора с рэп-исполнителем Фараоном, прием наркотических препаратов, пребывание в психиатрической клинике.

Однако на сегодняшний день у Алеси Кафельниковой, похоже, все гладко. Модель вернулась к активной деятельности и уже показала первые результаты. Она сыграла одну из основных ролей в видеоклипе певца Шарифа «Время побеждать». Сам клип напоминает короткометражный фильм, интрига в котором продолжается до самого конца ролика.

По сюжету девушка исполняет роль возлюбленной исполнителя, предложение на которую она быстро приняла, по словам режиссера.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:15

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