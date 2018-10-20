Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа





Не так давно имя наследницы теннисиста Евгения Кафельникова всплывало в различных СМИ в связи со скандалами: ссора с рэп-исполнителем Фараоном, прием наркотических препаратов, пребывание в психиатрической клинике.Однако на сегодняшний день у Алеси Кафельниковой, похоже, все гладко. Модель вернулась к активной деятельности и уже показала первые результаты. Она сыграла одну из основных ролей в видеоклипе певца Шарифа «Время побеждать». Сам клип напоминает короткометражный фильм, интрига в котором продолжается до самого конца ролика.По сюжету девушка исполняет роль возлюбленной исполнителя, предложение на которую она быстро приняла, по словам режиссера.