Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа
Юная модель, дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа. Имя 20-летней звезды в последнее время не мелькает в скандальной хронике: по всей видимости, она решила серьезно взяться за работу. Премьера клипа состоится уже через неделю.
Не так давно имя наследницы теннисиста Евгения Кафельникова всплывало в различных СМИ в связи со скандалами: ссора с рэп-исполнителем Фараоном, прием наркотических препаратов, пребывание в психиатрической клинике.
Однако на сегодняшний день у Алеси Кафельниковой, похоже, все гладко. Модель вернулась к активной деятельности и уже показала первые результаты. Она сыграла одну из основных ролей в видеоклипе певца Шарифа «Время побеждать». Сам клип напоминает короткометражный фильм, интрига в котором продолжается до самого конца ролика.
По сюжету девушка исполняет роль возлюбленной исполнителя, предложение на которую она быстро приняла, по словам режиссера.
Не так давно имя наследницы теннисиста Евгения Кафельникова всплывало в различных СМИ в связи со скандалами: ссора с рэп-исполнителем Фараоном, прием наркотических препаратов, пребывание в психиатрической клинике.
Однако на сегодняшний день у Алеси Кафельниковой, похоже, все гладко. Модель вернулась к активной деятельности и уже показала первые результаты. Она сыграла одну из основных ролей в видеоклипе певца Шарифа «Время побеждать». Сам клип напоминает короткометражный фильм, интрига в котором продолжается до самого конца ролика.
По сюжету девушка исполняет роль возлюбленной исполнителя, предложение на которую она быстро приняла, по словам режиссера.