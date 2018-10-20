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Маргарита Ларченко бросит Илью Яббарова за периметром телепроекта «Дом-2»

Несколько дней назад участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров прилетел на Остров любви, где его уже заждалась Маргарита Ларченко. С тех пор отношения у ребят стали удивительно хорошими.

Они не ругаются и не ссорятся с коллективом, предпочитая проводить время исключительно в компании друг друга. Более того, возлюбленные рады, что находятся на Сейшельских островах вдали от Москвы и Поляны, где живет беременная Алена Савкина.

Маргарита Ларченко бросит Илью Яббарова за периметром телепроекта «Дом-2»

У Ильи и Риты все настолько хорошо и гладко, что, по мнению зрителей, их отношения кажутся слишком наигранными и не настоящими. Они сомневаются, что за воротами реалити-шоу такая девушка, как Ларченко, будет жить с Яббаровым, который кроме как детей делать ничего не может.

Многие фанаты телестройки уверены, что на данный момент участникам выгодно строить отношения друг с другом, поэтому между ними и не возникают ссоры. А вот как только они покинут «Дом-2», их истинные чувства всплывут наружу и, казалось бы, крепкий союз развалится, просуществовав не более 2-3 недель, как это было у Ольги Жариковой и Александра Гобозова.

Напомним, что и Ларченко, и Яббаров принимают участие в конкурсе «Человек года», а потому имеют возможность покинуть стены реалити-шоу не с пустыми руками, а с собственной квартирой в Москве.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:05

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