У звезды «Дома-2» Лены Хроминой появился новый бойфренд

«Сейчас у Лены налаживается личная жизнь. Она начала встречаться с одним молодым человеком. Раскрывать её секреты я не буду. Если она захочет, сама всё расскажет», — только интригует всё Пронина.

«Я тебя люблю», — кому-то написала Хромина в микроблоге.

Правда, сама девушка не торопится раскрывать всё подробности своих отношений. В этот раз о новом бойфренде Лены рассказала её лучшая подружка Карина Пронина.Сегодня Пронина очень близка для Хроминой , и недавно Карина случайно выдала тайну своей же подруги. Она рассказала, что теперь сердце Лены занято очередным любовником.Судя по Instagram звезды реалити-шоу, первый намёк на изменения в отношениях был ещё несколько дней назад - 11 октября. Тогда Лена в первый раз за долгое время заявила о чувствах подписчикам.