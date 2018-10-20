У звезды «Дома-2» Лены Хроминой появился новый бойфренд
У звезды «Дома-2» Лены Хроминой появился новый бойфренд, и после ухода с телестройки она активно налаживает личную жизнь.
Правда, сама девушка не торопится раскрывать всё подробности своих отношений. В этот раз о новом бойфренде Лены рассказала её лучшая подружка Карина Пронина.
Сегодня Пронина очень близка для Хроминой , и недавно Карина случайно выдала тайну своей же подруги. Она рассказала, что теперь сердце Лены занято очередным любовником.
Судя по Instagram звезды реалити-шоу, первый намёк на изменения в отношениях был ещё несколько дней назад - 11 октября. Тогда Лена в первый раз за долгое время заявила о чувствах подписчикам.
Правда, сама девушка не торопится раскрывать всё подробности своих отношений. В этот раз о новом бойфренде Лены рассказала её лучшая подружка Карина Пронина.
Сегодня Пронина очень близка для Хроминой , и недавно Карина случайно выдала тайну своей же подруги. Она рассказала, что теперь сердце Лены занято очередным любовником.
«Сейчас у Лены налаживается личная жизнь. Она начала встречаться с одним молодым человеком. Раскрывать её секреты я не буду. Если она захочет, сама всё расскажет», — только интригует всё Пронина.
Судя по Instagram звезды реалити-шоу, первый намёк на изменения в отношениях был ещё несколько дней назад - 11 октября. Тогда Лена в первый раз за долгое время заявила о чувствах подписчикам.
«Я тебя люблю», — кому-то написала Хромина в микроблоге.