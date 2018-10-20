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Ирина Пинчук готова простить Захара Саленко за измену

Несколько дней назад зрители телепроекта «Дом-2» узнали об измене Захара Саленко. Он расстался с Ириной Пинчук и буквально на следующий день отправился в отель без камер с Анастасией Ендальцевой, где под воздействием алкоголя у них произошло «волшебство».

По словам молодого человека, он вовсе не думал, что Ира имеет какие-то чувства к нему. Саленко был уверен, что на протяжении всего времени, что они были вместе, он просто стучался в закрытые двери. Однако возвращение на Остров любви и слезы на глазах заставили его посмотреть на ситуацию под абсолютно другим углом.

Ирина Пинчук готова простить Захара Саленко за измену

«Для меня это измена. Хотя я понимаю, что тогда мы были уже не вместе. Пытаюсь оправдать его в своих глазах… Он говорит, что сожалеет… Возможно, это просто красивые слова, на которые я ведусь. Как будет дальше, я не знаю», - говорит Пинчук.

Сейчас она пытается определиться – давать ли шанс Захару или все-таки поставить в точку, как ей советуют друзья по периметру и многие телезрители. Они уверены, что Ирине не стоит закрывать глаза на ситуацию с Ендальцевой – это действительно была измена, а человек, который вкусил этот плод однажды, уже никогда не сможет от него отказаться.

Впрочем, сторонников Саленко тоже немало. Они соглашаются с тем, что если ребята не состояли в отношениях на момент «волшебства» Захара и Насти, то это изменой не считается, а потому Пинчук не должна предъявлять избраннику никаких претензий.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 06:52

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