Ирина Пинчук готова простить Захара Саленко за измену

«Для меня это измена. Хотя я понимаю, что тогда мы были уже не вместе. Пытаюсь оправдать его в своих глазах… Он говорит, что сожалеет… Возможно, это просто красивые слова, на которые я ведусь. Как будет дальше, я не знаю», - говорит Пинчук.





По словам молодого человека, он вовсе не думал, что Ира имеет какие-то чувства к нему. Саленко был уверен, что на протяжении всего времени, что они были вместе, он просто стучался в закрытые двери. Однако возвращение на Остров любви и слезы на глазах заставили его посмотреть на ситуацию под абсолютно другим углом.Сейчас она пытается определиться – давать ли шанс Захару или все-таки поставить в точку, как ей советуют друзья по периметру и многие телезрители. Они уверены, что Ирине не стоит закрывать глаза на ситуацию с Ендальцевой – это действительно была измена, а человек, который вкусил этот плод однажды, уже никогда не сможет от него отказаться.Впрочем, сторонников Саленко тоже немало. Они соглашаются с тем, что если ребята не состояли в отношениях на момент «волшебства» Захара и Насти, то это изменой не считается, а потому Пинчук не должна предъявлять избраннику никаких претензий.