Евгений Ромашов призывает зрителей «Дома-2» голосовать в конкурсе «Человек года» за Алену Савкину

«У меня по этому вопросу очень стойкое мнение: считаю, что должна победить Алёна Рапунцель, так как у неё будет ребёнок, она осталась одна, её мужчина ведёт себя вообще неправильно! Считаю, ей нужнее эта квартира, и всё!», - отметил Женя.





Евгений Ромашов, который живет в периметре уже не первый месяц, на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что Алена – единственная, кто заслуживает победы. Он очень рад, что правила конкурса изменились, и теперь девушка снова имеет возможность выиграть себе жилье.Молодой человек признался, что с самого начала «Человека года» желал, чтобы победила Савкина. Он не сомневается, что она очень сильная и выносливая, но с собственной квартирой в столице справляться с проблемами будет гораздо проще.Парень призвал всех своих единомышленников голосовать за Алену, назвав ее самой достойной участницей, которая заслуживает приз. Ведь далеко не каждая девушка в ее возрасте решится оставить ребенка, узнав, что станет матерью-одиночкой.Стоит отметить, что многие подписчики согласились с Ромашовым и в комментариях под постом пообещали сделать все возможное, чтобы беременная Савкина стала человеком года на «Доме-2».