Третий месяц подряд самым популярным в Москве премиум-брендом является BMW





Новые авто данной немецкой марки в сентябре продали в количестве 1263 авто (+49%). На втором месте в данном ТОП оказался Mercedes-Benz (1187 ед.; +20%). Бренд непрерывно лидировал в период января-июня текущего года. Дальше следует марка Lexus. Этот премиум-бренд в сентябре реализовали в количестве 399 экземпляров (-11%). В пятёрку ТОП также смогли попасть Audi (354 авто; -16%) и Volvo (282 авто; +16%).Необходимо заметить, что согласно итогам девяти месяцев текущего года, объем московского рынка новых премиальных авто составил 36 500 экземпляров. В данном случае был показан прирост на 11%. В этот период времени лидерство сохраняет Mercedes-Benz. Показатель продаж в данном случае составляет 10 300 авто (+10%). На второй позиции оказался BMW (9 600 авто; +36%).