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Третий месяц подряд самым популярным в Москве премиум-брендом является BMW

В сентябре этого года объем авторынка новых премиальных машин в Москве составил примерно 4 500 ед. (+20%). По словам экспертов агентства АВТОСТАТ, третий месяц подряд самым популярным у москвичей премиум-брендом является BMW.

Третий месяц подряд самым популярным в Москве премиум-брендом является BMW

Новые авто данной немецкой марки в сентябре продали в количестве 1263 авто (+49%). На втором месте в данном ТОП оказался Mercedes-Benz (1187 ед.; +20%). Бренд непрерывно лидировал в период января-июня текущего года. Дальше следует марка Lexus. Этот премиум-бренд в сентябре реализовали в количестве 399 экземпляров (-11%). В пятёрку ТОП также смогли попасть Audi (354 авто; -16%) и Volvo (282 авто; +16%).

Необходимо заметить, что согласно итогам девяти месяцев текущего года, объем московского рынка новых премиальных авто составил 36 500 экземпляров. В данном случае был показан прирост на 11%. В этот период времени лидерство сохраняет Mercedes-Benz. Показатель продаж в данном случае составляет 10 300 авто (+10%). На второй позиции оказался BMW (9 600 авто; +36%).



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:30

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