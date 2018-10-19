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Алена Водонаева с двумя мужчинами смотрела эротику на «Новом радио»

Не секрет, что бывшая звезда скандального телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева никогда не стеснялась разговаривать публично на темы интимного характера, демонстрировать свое оголенное тело и не раз призналась, что очень опытна в постели.

Пару часов назад на своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала небольшой ролик, в котором показала, как она, будучи гостьей «Нового радио», вместе с двумя «сексуальными мужиками» играла в игру, где необходимо было по лицам людей на фото угадывать, где эротика, а где нет.

Алена Водонаева с двумя мужчинами смотрела эротику на «Новом радио»

Судя по видео, у Алены лучше, чем у других получалось давать правильные ответы, и было видно, что игра ей очень понравилась. Стоит отметить, что подписчикам тоже показалась она забавной, и в комментариях под публикацией они оставили множество позитивных отзывов.

«Отличный видос, смешно!! Подняла настроение, Алёнка!», «Я ржала так, что кошка заподозрила меня в умолишении», «Клево)», «Прикольно», «Как же я ору», «Норм зашло)», «Аленыч огнище))», - писали фолловеры.

Напомним, что несколько дней назад пользователи Сети не были так положительно настроены, поскольку Водонаева решила поговорить о «бодипозитиве», заявив, что девушки должны бороться за равные зарплаты, кадровый баланс и социальную справедливость, а не за возможность ходить волосатыми.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:54

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