Алена Водонаева с двумя мужчинами смотрела эротику на «Новом радио»

«Отличный видос, смешно!! Подняла настроение, Алёнка!», «Я ржала так, что кошка заподозрила меня в умолишении», «Клево)», «Прикольно», «Как же я ору», «Норм зашло)», «Аленыч огнище))», - писали фолловеры.





Пару часов назад на своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала небольшой ролик, в котором показала, как она, будучи гостьей «Нового радио», вместе с двумя «сексуальными мужиками» играла в игру, где необходимо было по лицам людей на фото угадывать, где эротика, а где нет.Судя по видео, у Алены лучше, чем у других получалось давать правильные ответы, и было видно, что игра ей очень понравилась. Стоит отметить, что подписчикам тоже показалась она забавной, и в комментариях под публикацией они оставили множество позитивных отзывов.Напомним, что несколько дней назад пользователи Сети не были так положительно настроены, поскольку Водонаева решила поговорить о «бодипозитиве», заявив, что девушки должны бороться за равные зарплаты, кадровый баланс и социальную справедливость, а не за возможность ходить волосатыми.