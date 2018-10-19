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Виктория Романец созналась в приёме противозачаточных таблеток

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец очень любит своих поклонников и часто на своей странице в социальной сети Instagram делится с ними различными новостями из своей жизни, дает полезные советы и рассказывает о модных новинках.

Несколько дней назад девушка решила показать содержимое своей сумочки. В ней оказалась косметичка, духи, ключи, упаковка лекарств, банковские карты и телефон.

Виктория Романец созналась в приёме противозачаточных таблеток

«Всегда с собой любимая косметика, чтобы в любой момент быстро всё подкрасить, подравнять. Это обязательно карандаш и блеск для губ, тональник и палетка теней… С недавних пор в моей сумочке лежат [противозачаточные средства]. Поняла, что удобнее брать с собой. У меня нет побочек, наоборот — кожа стала лучше. Конечно, всё индивидуально, мне назначил врач и, видимо, подходит. Ну и без любимого парфюма не могу обойтись! Духи — это моя страсть! Плюс ключи, карта, телефон», - разоткровенничалась с фанатами Вика.

Вот только она не думала, что своей публикацией привлечет к себе слишком много внимания. В частности, многие пользователи стали писать, что скорее всего у звезды телестройки произошло нарушение гормонального фона, поскольку она очень активно занимается спортом и теряет вес.

Виктория Романец созналась в приёме противозачаточных таблеток

Были и те, кто счел, что Романец просто не любит и не хочет иметь детей, а потому делает все возможное, чтобы избежать беременности.

«Противозачаточные таблетки? Пора бы детишек уже», «Все поняли, что ты детей не хочешь)», «Вика! Бросайте противозачаточные! Чем быстрее, тем легче организму! А то потом годы уйдут на восстановление организма (волосы, кожа, яичники, гормоны, полнота и многое другое)», «Куда мир катится, зачем, вот зачем таблетки на всеобщее обозрение, это же интимная часть жизни», - писали фолловеры в комментариях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:25

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