Ольга Бузова хочет помочь парню, который защитил бабушку от избиения

"Посмотрела это видео и плакала несколько часов! Плакала от такой жестокости людей и одновременно от гордости, что в нашей стране есть такие мужчины! Леонид вы ГЕРОЙ! Герой для нас всех и для меня лично! Я очень благодарна вам, что вы не побоялись и пошли защитили бабушку!", - взволнованно комментирует Ольга.

16 сентября 32-летний пьяный мужчина возвращался домой, но перепутал квартиру, и стал стучать в чужую дверь. На стук открыла 88-летняя хозяйка. Невменяемый принял её за воровку, вытащил на лестницу и стал жестоко избивать.Старушка смогла вырваться и убежать на улицу, однако пьяный мужчина догнал и свалил её на землю, и продолжал сильно бить. И вот на крики женщины откликнулся парень по имени Леонид.Свои действия он снимал на камеру, чтобы у полиции потом не было никаких вопросов. Молодой человек поколотил пьяного дебошира и проводил женщину домой. А неадекватный пьяный гражданин был задержан.И вот про эту историю узнала Ольга Бузова. У себя в Instagram девушка написала большой эмоциональный комментарий.Она пишет, что очень хочет отблагодарить Леонида и просит его откликнуться.